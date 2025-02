Seit etwa zwei Monaten lebt Marek Dziedzic in Meiningen. Eine kleine Unterkunft nennt er momentan sein Zuhause. Erst wenn die Familie nachkommt, möchte der 40-Jährige in eine größere, geräumigere Wohnung umziehen. Doch bis es so weit ist, fließt noch viel Wasser die Werra hinunter. Die in der Region übliche Redewendung entdeckte der Mann aus dem Norden bereits für sich. Unter der Woche wohnt Marek Dziedzic in der Werrastadt. Von hier pendelt er zwischen den beiden Schnellrestaurants Meiningen und Schleusingen. An den Wochenenden fährt er nach Hause in den etwa 500 Kilometer entfernten Urlaubsort Büsum an der Nordsee. Dort leben seine Partnerin und zukünftige Ehefrau und der gemeinsame sieben Monate alte Sohn. Wehmut verspürt er, wenn er an seine Liebsten denkt, sie nicht jeden Tag sehen zu können. „Dennoch war es die richtige Entscheidung, den Vertrag als neuer Franchisenehmer zu unterschreiben“, findet Marek Dziedzic, der im Dezember die McDonald´s-Standorte in der Leipziger Straße 10, Meiningen und in der Kurhausstraße 1, Schleusingen, übernahm.