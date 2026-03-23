Unter der Leitung von Kantor Sebastian Fuhrmann wird am Sonntag das selten gespielte Werk „Die Sieben Worte Christi“ von Théodore Dubois aufgeführt. Fast könnte es als deutsche Uraufführung bezeichnet werden, denn in der Originalfassung mit großem Orchester ist es so noch nicht oft aufgeführt worden. Entstanden ist die Idee, die Romantische Passionsmusik in Meiningen mit Vanesa Čierna (Sopran), Ondrej Šaling (Tenor) und Martin Morháč (Bass) als Solisten, sowie dem Meininger Residenzorchester zu verwirklichen, durch einen langjährigen persönlichen Wunsch.