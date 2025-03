Am Sonntag zwischen 6 Uhr und 6.15 Uhr fragte ein bislang unbekannter Mann einen 36-Jährigen in der Schlundgasse in Meiningen nach der Uhrzeit. Als dieser sein Smartphone aus der Tasche holte, entriss ihm der Unbekannte das Handy und rannte in Richtung Ernestinerstraße davon.