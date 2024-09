„Viel Spaß und viel Erfolg damit!“ Mit diesen Worten übergab Lars Weber, Geschäftsführer der Stadtwerke Meiningen, am Trikots an die jungen Nachwuchssportler am Evangelischen Gymnasium Meiningen (EVG). Diese freuten sich und präsentierten stolz die Sportkleidung. 21 Trikots und passende Hosen sponserten die Stadtwerke der Schule wegen den herausragenden sportlichen Wettkampfleistungen der Schüler. Denn im letzten Schuljahr schaffte es die Fußballmannschaft des Gymnasiums in der Altersklasse WK 3 sogar bis ins Landesfinale. „Das war dann der Anlass, zu sagen: Es wird Zeit für eigene Trikots“, erklärte Christopher Neeb, Sportlehrer und stellvertretender Schulleiter. Die Meininger Stadtwerke unterstützten sie dabei und finanzierten die Sportkleidung. So erkennt jetzt jeder die Schüler des Evangelischen Gymnasiums auf dem Fußballplatz.