Am Dienstagnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Meiningen an. Sie stellten sich als Vertreter ihres Versorgungsunternehmens vor und boten ihr einen neuen Vertrag an. Da ihr Telefon während des Anrufs jedoch plötzlich nicht mehr funktionierte, endete das Gespräch. Ein Rückruf der Frau direkt bei dem Versorgungsunternehmen ergab, dass kein Vertreter der Firma bei ihr angerufen hatte. Durch den Defekt am Telefon ist glücklicherweise kein weiterer Schaden entstanden.