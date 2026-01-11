Meiningen: Trauer um verstorbenen Obdachlosen

Er ist bekannt gewesen in Meiningen. Viele wussten seinen Vornamen. Roland. Manchmal sah man ihn am Nachmittag auf den Gehweg hockend, in der Henneberger Straße oder anderswo, viel zu betrunken, um allein wieder auf die Beine zu kommen. Beim Rettungsdienst und der Polizei kannten sie ihn auch. Sie rückten aus, wenn der Notruf einging, dass eine hilfloser, betrunkener Mann auf dem Gehweg sitzt. Meist war es Roland. Seit Jahren ging das so. Manche wollten ihm helfen. Doch, so hörte man immer wieder, er habe sich nicht helfen lassen wollen. Vielleicht war er längst zu tief drin im Strudel der Abhängigkeit und Trostlosigkeit, um den Weg zurück in ein normales Leben zu schaffen. Jetzt ist er tot. Am Freitagmorgen wurde sein Leichnam in der Anton-Ulrich-Straße aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.