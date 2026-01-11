Meiningen: Trauer um verstorbenen Obdachlosen

Unsere Empfehlung für Sie Kripo ermittelt Obdachloser stirbt mitten in Meiningen Ein Mann ohne festen Wohnsitz ist in der Meininger Innenstadt tot aufgefunden worden. Die Umstände seines Todes sind bislang ungeklärt, eine Obduktion ist vorgesehen.

„Wir haben uns heute hier versammelt, um eines verstorbenen Mitbürgers zu gedenken. Der wohnungslose Bürger Herr R ist gestern an dieser Stelle verstorben. Auch wenn er von einigen nur als Obdachloser wahrgenommen wurde, war er ein Bürger dieser Stadt und Teil unserer Gemeinschaft“, sagt Thomas Kreitlow in seiner Begrüßung. Der Meininger organisierte spontan diese kleine Gedenkveranstaltung. Er erzählt aus seinem Leben: Wie viele andere Menschen war der Verstorbene nicht von Beginn an obdachlos. Er verfügte über familiäre Bindungen und ein festes Zuhause. Durch einen einschneidenden persönlichen Schicksalsschlag verlor er diese stabilen Lebensverhältnisse. Er geriet in eine Lebenssituation, die von sozialem Abstieg und Alkoholabhängigkeit geprägt war und schließlich zum Verlust seiner Wohnung führte. In den folgenden Jahren lebte er ohne festen Wohnsitz im Stadtgebiet von Meiningen. Er übernachtete in leer stehenden Gebäuden, Garagen oder im öffentlichen Raum. Insbesondere in den Wintermonaten war er dabei erheblichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Auch seine Alkoholsucht schädigte seinen Organismus.