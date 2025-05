Es ist ein Drama, was sich am Wochenende am Meininger Eisteich abgespielt hat: Am Donnerstag frisch geschlüpft, konnten sich die Meininger über fünffachen Schwanennachwuchs freuen. Die jungen Küken erkundeten den Parkteich und schwammen mit Mutter und Vater durchs Wasser. Doch am Montag fehlte von ihnen jede Spur. Was war passiert?