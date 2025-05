Es sind harte Zeiten für Cornelia Weiser. In ihrer kleinen Heißmangelstube im Bodenweg 2 bleiben die Kunden immer öfter aus. Seit über 35 Jahren bügelt, glättet und mangelt die 65-Jährige mit Hingabe Tischdecken, Bettwäsche und Kleidung. Doch was früher als zuverlässige Einkommensquelle diente, reicht heute kaum noch für das Nötigste. „Ich kann meine laufenden Kosten kaum noch decken“, berichtet die zierliche Frau mit ernster Miene. Miete, Strom, Versicherungen, Gas und Steuern verschlingen jeden Euro, den sie einnimmt – wenn überhaupt etwas reinkommt. In den vergangenen Monaten musste sie immer wieder in ihre privaten Ersparnisse greifen. Ein finanzielles Polster, das eigentlich für ihren Ruhestand gedacht war. „Ich liebe meine Arbeit. Aber so wie es jetzt aussieht, muss ich mir mit 65 vielleicht doch noch etwas anderes suchen“, sagt sie leise.