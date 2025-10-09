Es ist früh am Morgen in der Ernststraße 7 in Meiningen. Im Untergeschoss der Geriatrischen Fachklinik herrscht bereits geschäftiges Treiben. Hier, wo die Praxisräume für Physiotherapie, Ergotherapie und seit Kurzem auch Logopädie liegen, klingelt das Telefon fast ununterbrochen. Patienten kommen zu Terminen, andere rufen an, weil sie dringend einen Hausbesuch benötigen. Mitten in diesem Geschehen: Isabel Wirkus-Voigt. Seit mehr als fünf Jahren leitet die ausgebildete Physiotherapeutin den therapeutischen Ambulanzbetrieb und hat dabei immer beides im Blick: ihre Mitarbeiter und die Patienten.