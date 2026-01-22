Der Kunde ist im Meininger Stadtteil Jerusalem nun kein König mehr. Die Filiale des Discounterriesen kik schließt zum 5. Februar ihre Pforten. Wer dort noch etwas einkaufen möchte, sollte schnell sein. Die Ware ist bereits überwiegend verpackt, Räumungsangebote laufen dennoch. Auf Anfrage unserer Zeitung, warum die Filiale schließt, erhielt die Redaktion vor Ort als auch von der Pressestelle des Discounters bislang keine Antwort.