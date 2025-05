Meiningen: Tatort-Kommissar liest Schiller

Der Tatort-Schauspieler Fabian Hinrichs wird am 18. Mai ab 19 Uhr im Meininger Theatermuseum „Zauberwelt der Kulisse“ unter dem Titel „Nation – Ideal – Freiheit – Tod“ Texte Friedrich Schillers zu Gehör bringen. Auf diese Weise ehrt das Museum das Dichtergenie anlässlich seines 220. Todestages. Hinrichs, bekennender Schiller-Enthusiast wird zu diesem Anlass erstmals in Meiningen zu Gast sein. Vor der historischen Kulisse des Lagers vor Pilsen (Bühnenbild aus dem Jahre 1909) werden Texte und Gedanken Friedrich Schillers verhandelt, die auch heute, im Jahre 2025, an Aktualität nichts verloren haben.