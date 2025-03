Meiningen Tagebuch von Mühlfeld ist jetzt online

Christian Mühlfeld, Bruder des berühmten Klarinettisten Richard Mühlfeld, war Lehrer in Liebenstein, Chorleiter und Kirchenmusikdirektor in Salzungen – und Chronist in Meiningen. Sein Tagebuch in kommentierter Fassung gibt interessante Einblicke in das bürgerliche Leben in der Zeit von 1849 bis 1932. Es ist jetzt in der Digitalen Bibliothek Thüringen online erschienen unter www.db-thueringen.de. Das Werk lässt sich leicht über das Suchfeld mit dem Stichwort „Mühlfeld“ finden. Wegen der großen Datenmenge ist beim Herunterladen etwas Geduld nötig.