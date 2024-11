Meiningen: Stadt verschenkt Inventar aus Stadion an Vereine

Die im Gebäude und in den Nebengelassen eingemieteten Vereine haben die Möglichkeit, ihre nicht mehr benötigten Ausstattungsgegenstände (Trainingsmaterialien, Büro- und Raumausstattung, etc.) in einem Großraumcontainer zu entsorgen. Besonderen Wert legt die Stadt Meiningen auf die Beräumung der Lagerräume im Nebengelass. Sollte dabei etwas entdeckt werden, das ein Verein entsorgen möchte, ein anderer aber weiternutzen will, sollte vor Ort das direkte Gespräch mit den Vereinskollegen gesucht werden.