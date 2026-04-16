Es herrscht geschäftiges Treiben auf der Baustelle im Meininger Stadion Maßfelder Weg. Zahlreiche Baufahrzeuge sind geparkt und die Handwerker der verschiedensten Gewerke sind im Bau oder außerhalb tätig. Es bleibt noch gut ein halbes Jahr bis zum avisierten Fertigstellungstermin des neuen Funktionsgebäudes Ende Oktober. Deswegen lohnt die Nachfrage bei den Verantwortlichen der Stadt, wie denn der Stand der Dinge ist.