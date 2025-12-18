Es herrscht ein reger Andrang im Foyer der Kammerspiele. Das Statistencasting für die große Barockoper des Staatstheaters Meiningen steht an. Obwohl die Oper erst in der kommenden Spielzeit, genauer am 23. Oktober 2026, Premiere feiert, laufen die Vorbereitungen bereits in vollen Zügen. Geplant ist, ein opulentes Spektakel mit prunkvoller Ausstattung und allerlei Trubel auf die Bühne zu bringen. Um welche Oper es sich dabei genau handelt, bleibt momentan noch ein großes Geheimnis.