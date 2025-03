Spaziergänger zeigten sich empört: Noch am Freitag stand die Sitzgruppe am Ende des Kaffeewegs unweit der Meininger Kläranlage. Doch am Montag war sie plötzlich verschwunden. Doch für Unmut gibt es keinen Grund. Eine Straftat steckt nicht dahinter, Tisch und Sitzbänke sind nicht gestohlen worden. Vielmehr werden sie derzeit auf Vordermann gebracht.