Meiningen Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 19
Redaktion 25.09.2025 - 15:31 Uhr
Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 19 in Meiningen am Abzweig Welkershausen gegen 15 Uhr offenbar ereignet.
Daran sind offenbar zwei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Personen beteiligt. Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie Notarzt sind alarmiert worden und vor Ort.
Sobald Näheres bekannt ist, berichten wir nach.