Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 19

Ein schwerer Unfall hat sich auf der B 19 in Meiningen am Abzweig Welkershausen gegen 15 Uhr offenbar ereignet.

 
Meiningen: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 19
 Foto: dpa

Daran sind offenbar zwei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Personen beteiligt. Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie Notarzt sind alarmiert worden und vor Ort.

Sobald Näheres bekannt ist, berichten wir nach.