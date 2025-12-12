Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen unterstützt künftig die ambitionierte Arbeit des Meininger Schwimmvereins „Wasserfreunde“ und des Ringervereins AV Jugendkraft Concordia Zella-Mehlis im Nachwuchsleistungssport. Er übernimmt einen Teil der Personalkosten für die Trainer. Bisherige Finanzierungsmodelle über den Landessportbund hatten immer nur einen befristeten Charakter und boten keine verlässliche Basis für eine dauerhafte Nachwuchsschmiede. Der Kreistag votierte einstimmig für den Personalkostenzuschuss an die beiden Vereine ab 1. Januar 2026. Die Unterstützung beläuft sich auf jeweils etwas mehr als 26.000 Euro im Jahr.