Zwischen Bahndamm und Telekom-Grundstück, gleich neben dem Einkaufsmarkt Lidl in der Leipziger Straße in Meiningen ragt ein großes Problem. Und das wortwörtlich, denn hier wächst der sogenannte Riesenbärenklau, eine imposante Giftpflanze. Damit sich diese nicht verbreiten kann, ist eine Spezialfirma aus Cottbus angereist, um die „Herkulesstaude“ zu bekämpfen. Bei hohen Temperaturen und in voller Schutzmontur entfernen die Mitarbeiter nach und nach die Pflanzen. Eine von sechs Stauden ist bereits unschädlich gemacht und so geht es weiter in der Mittagshitze. Dabei müssen sie ständig auf ihren Eigenschutz achten, denn schon minimaler Kontakt mit der Pflanze kann ernste gesundheitliche Folgen sowohl für Mensch als auch für Tier haben. Sobald die Haut in Kontakt mit dem Pflanzensaft kommt, kann es bei gleichzeitigem Sonnenlicht zu heftigen Hautreizungen und Verbrennungen kommen.