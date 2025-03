Meiningen - Auf der Autobahn A71 kam es an der Anschlussstelle Meiningen-Nord am Mittwoch gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Sangerhausen auf die Autobahn fuhr, wechselte von der Einfädelspur gleich auf die Überholspur. Ein dort fahrendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem ausscherenden Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen im ersten Fahrzeug leicht verletzt. Der Fahrer, seine Ehefrau und die Schwester mussten in die Krankenhäuser nach Schmalkalden, Meiningen und Suhl eingeliefert werden. Der zweite Pkw-Fahrer, der nicht mehr ausweichen konnte, wurde ebenfalls leicht verletzt und kam zur Behandlung in das Krankenhaus Meiningen. Insgesamt waren vier Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.