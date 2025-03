Es geschah am helllichten Tag: Ein 19-Jähriger ist am Montag gegen 16.15 Uhr im Englischen Garten von zwei jungen Männern angesprochen worden. Sie forderten Bargeld von ihm. Als sich der Jugendliche weigerte, hielt ihn einer der beiden Angreifer fest, der andere nahm das Handy und das Portemonnaie aus der Hosentasche. Aus der Börse wurde das Geld entnommen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag informierte, konnte die Identität der beiden mutmaßlichen Täter festgestellt werden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 28 und 19 Jahren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei bei einem Beteiligte die Wohnung. Gegen beide ist Anzeige aufgenommen worden.