Meiningen Radfahrer angefahren und geflohen
Redaktion 09.08.2025 - 12:16 Uhr
Am Freitagvormittag kam es in Meiningen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort - die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden.
Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden.