Meiningen: Radfahrer angefahren und geflohen

Am Freitagvormittag kam es in Meiningen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

 
Symbolbild. Foto: dpa

Am Freitag gegen 11 Uhr befuhr ein Radfahrer die Anton-Ulrich-Straße in Meiningen aus Richtung Markt. Ein Auto befuhr die Meisengasse und bog nach links in die Anton-Ulrich-Straße ab, wie die Polizei am Samstagmittag mitteilt.

Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden.