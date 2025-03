Wenn die Unternehmen in Meiningen florieren, Umsatz und Gewinn erzielen, dann freut das die Stadt. Denn sie kann einen Teil ihrer Ausgaben dadurch bestreiten, weil sie von den Firmen Steuern einnimmt – in dem Fall die Gewerbesteuer. Im vergangenen Jahr waren das rund 11,1 Millionen Euro, benennt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) das aktuell vorliegende vorläufige Ergebnis. Der Betrag entspricht den Erwartungen der Kommune, die hatte in ihrem Haushalt 2024 11 Millionen Euro eingeplant.