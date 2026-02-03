Endlich bekommt Meiningen seine erste Fahrradstraße. Mit dieser Nachricht wurden die Mitglieder und Gäste des ersten Treffens des Meininger Fahrradbeirates von Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) „überaus positiv überrascht“, freut sich Vorsitzender Frank Möller. Geplant ist nach Aussage des Bürgermeisters die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der Alten Dreißigackerer Straße im Abschnitt zwischen Ortsausgang Meiningen und Abzweig nach Dreißigacker. Mittel dafür sind im Haushalt der Stadt eingeplant. Perspektivisch sollen die Fahrradfahrer dort weiter auf einem noch zu bauenden kombinierten Fuß- und Radweg bergauf rechts neben der Straße bis zum Abzweig zum Helios-Klinikum fahren können. Und somit auch Anschluss an den dort bereits existierenden Weg in Richtung Gewerbegebiet Dreißigacker haben.