Sport und Polizei sind eng verbunden, das wurde bei der Festveranstaltung zur Auszeichnung der besten Sportler mehrfach betont. So schilderte der Sportbeauftragte der Thüringer Polizei, Andreas Röhner, was Sportler in Uniform alles leisten können. Dass sie von Welt- und Europameisterschaften oder Olympischen Spielen mit Medaillen nach Hause kommen, ist längst keine Seltenheit mehr. Von den Aktiven werde Leistung gefordert, aber Leistung eben auch gefördert, so der Leiter der Meininger Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei in Meiningen, Jürgen Loyen. „Sport hat in unserer Einrichtung einen festen Platz. Die Umstellung von Schulsport auf den Dienstsport war sicher für alle unserer Schüler eine große Herausforderung. Besonders stolz sind wir dann, wenn von ihnen nicht nur im Dienstsport, sondern im internationalen Spitzensport hervorragende Leistungen erbracht werden.“