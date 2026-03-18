Die Mitglieder des Vereins Kuratorium Kulturstadt Meiningen trafen sich zur Wahl eines neuen Vorstandes und zum Ausblick auf die Projekte der nächsten Zeit.
Meiningen Pläne Hauptstadt der Südthüringer Kultur
Redaktion 18.03.2026 - 12:00 Uhr
Thüringer Bachwochen, Meininger Kunstorte und „Meiningen präsentiert ...“ sind wichtige Projekte des Vereins Kuratorium Kulturstadt Meiningen.
Die Mitglieder des Vereins Kuratorium Kulturstadt Meiningen trafen sich zur Wahl eines neuen Vorstandes und zum Ausblick auf die Projekte der nächsten Zeit.