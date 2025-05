>

Schüler und Lehrer der Pestalozzi-Schule Meiningen feiern Ende Mai an drei Tagen ihr Schuljubiläum: Mit einem Aktionstag, einem offiziellen Festakt, einem Outdoortag und einem Freiluftkonzert mit der Band „Die Oxen“. All das wäre ohne die Unterstützung von Spendengeldern nicht möglich. Daher haben die Kinder die Namen der Geldgeber ausgedruckt und an die neue Gartenhütte für jeden gut sichtbar platziert. (Foto: Diana Werner-Uhlworm)