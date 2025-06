Ein Waschbär kommt selten allein: Nicht schlecht staunten die Autofahrer, als diese beiden pelzigen Geschwisterpaar in der vergangenen Woche am helllichten Tag die Straße in Meiningen querte. Gemütlich machten sich die beiden Waschbär-Jungtiere auf Entdeckertour durch die Innenstadt. So putzig die Tiere auch aussehen: Sie gelten als invasive, gebietsfremde Art, die sich auch in Thüringen immer mehr ausbreitet, Krankheiten übertragen kann und deshalb zum Fall für den Jäger wird. Gern quartieren sich Waschbären auf Dachböden und in Nebengelassen ein. Die Aufnahme entstand in der Neu-Ulmer Straße/Ecke Elisabeth-Schumacher-Straße.