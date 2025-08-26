Da scheint aber jemand mächtig sauer auf die Geschwindigkeitskontrollen der Stadt Meiningen zu sein: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag den Panzerblitzer an der Rohrer Straße mit einem Schriftzug beschmiert und deutlich gemacht, was in seinen Augen die Kontrollen sind: „Abzocke!“ Auch der Blitzschacht am Gerät wurde mit Farbe unbrauchbar gemacht. Der Panzerblitzer, mit dem die Stadt Temposünder finanziell zur Rechenschaft zieht, wechselt immer wieder seinen Standort. Häufig wird er auch in der Rohrer Straße stationiert.