Umfangreiche Umbaumaßnahmen starten die Meininger Stadtwerke jetzt an ihrem Blockheizkraftwerk „Steinweg“, das sie vor knapp zwei Jahren für rund sechs Millionen Euro errichten ließen. Diese Maßnahmen seien notwendig, um die Energieversorgung langfristig effizient und zuverlässig sicherstellen zu können, erklärte Andreas Berger, Gesamtbetriebsleiter Kraftwerke und Leitstelle. „Wir reagieren mit dem Umbau des neuen Heizwerkes frühzeitig auf regulatorische und technologische Veränderungen. Zudem erweitern wir die Druckhalteanlage, die für den stark gewachsenen Netzausbau unerlässlich ist und beheben hydraulische Herausforderungen, die sich im laufenden Betrieb gezeigt haben.“