Als Andreas Winkler an einem Dienstagmorgen an dem Schreibtisch seines Geschäftes in der Meininger Anton-Ulrich-Straße Platz nahm, entdeckte er ein Loch in der gegenüberliegenden Wand: Eine Bohrung gerade mal zehn Zentimeter groß. An jenem Tag kam dem Goldhändler nichts Abwegiges in den Sinn. Nachfragen bei Vermieter und seinem Grundstücksnachbarn Andreas Papst, ob möglicherweise Bauarbeiten stattfanden, brachten kein Licht ins Dunkel. Erst einen Tag später kam dem Edelmetallberater in den Sinn, dass auch Langfinger am Werk gewesen sein könnten, die es vielleicht auf das Gold im Geschäft abgesehen haben. Da der Meininger Goldhändler vorwiegend auf Bestellung arbeitet, verwahrt er nur kleine Mengen im Haus auf. Das weiß aber nur er. Der Versuchung, an Gold zu gelangen, konnte wohl offensichtlich jemand nicht widerstehen.