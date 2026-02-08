Wenn sie den Raum betreten, herrscht sofort eine ganz besondere Stimmung. Ein charismatischer Mann, erfahren und mit viel Freude bei seinem Tun, führt die Truppe an. Neben ihm die einzige Frau der Gruppe. Sie ist ein Sonnenschein, der jeden Augenblick zu schätzen weiß. Dahinter der Spaßvogel, der lieber einfach loslegt, als sich im Voraus allzu viele Gedanken zu machen. Ihm gegenüber steht ein kritischer und strukturliebender Mann. Das jüngste Mitglied der Gruppe überzeugt durch seine Vielseitigkeit, besticht doch seine ruhige und ausgeglichene Art. Zuletzt der Größte im Bunde – ein Perfektionist mit technischer Affinität.