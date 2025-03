Für den Breitbandausbau werden gerade an vielen Stellen der Stadt Gehwege und Straßen aufgebuddelt. Die Stadt will die Tiefbauarbeiten nutzen, um neben den Glasfaserkabeln an dunklen Meininger Ecken kostensparend die Stromkabel für die künftige Straßenbeleuchtung gleich mit unter die Erde zu bringen. Der Stadtrat hat deshalb am Dienstagabend einstimmig den Weg frei gemacht für eine Beleuchtung in der Ludwig-Chronegk-Straße, der Drachenbergstraße, der Saarbrückener Straße, Am Kirchbrunnen sowie entlang des Gehweges zwischen Neu-Ulmer Straße und der Schule in der Elisabeth-Schumacher-Straße („Gelbe Gefahr“). Erneuert werden soll außerdem die bestehende Straßenbeleuchtung Am Kurzen Weg.