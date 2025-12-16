Da sage noch einer „Die Jugend von heute ...“. Wenn überhaupt, dann muss man es anders betonen, als mit meist abwertendem Hintergrund. Hochachtung und Bewunderung kann diese Formulierung eben auch bedeuten. Die Weichen für diesen Eindruck stellten gleich zu Beginn des Weihnachtskonzertes des Max-Reger-Konservatoriums die Kinder der musikalischen Früherziehung mit ihrem stimmungsvollen Auftritt. Wenn sogar Fünfjährige sich schon so für die Musik begeistern können, springt der Funke sofort auf die zahlreichen Besucher über. Der Direktor des Max-Reger-Konservatoriums, Heiko Denner, knüpfte daran die Hoffnung: „Das ist unsere Zukunft. Sie werden es in ihren Herzen mitnehmen, dass sie in diesem traditionsreichen Theater auf der Bühne stehen durften. Und werden sicher auch später dabei bleiben beim gemeinsamen Musizieren und ihr ganzes Leben lang die Liebe zur Musik nicht mehr verlieren.“