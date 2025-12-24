Meiningen: Musikalische Christnacht und mehr

Eine meditative Alternative zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst bildet die Musikalische Christnacht am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, um 22 Uhr. Die festlich beleuchtete Meininger Stadtkirche bietet den Rahmen für einen Abend der Ruhe und Besinnlichkeit. Das Meininger Residenzorchester gestaltet den späten Abend mit Werken aus der Barockzeit und der Romantik. Ergänzt wird die musikalische Gestaltung durch Kantor Sebastian Fuhrmann, der die Reger-Orgel der Stadtkirche erklingen lässt. Der Eintritt zu diesem Gottesdienst ist frei.