Die musikalische Christnacht hat in Meiningen an Heiligabend Tradition. Doch über Weihnachten und Silvester gibt es weitere musikalische Höhepunkte.

Meiningen: Musikalische Christnacht und mehr
Es spielen zur Christnachtdas Meininger Residenzorchester und Kantor Sebastian Fuhrmann (Orgel). Foto: privat

Eine meditative Alternative zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst bildet die Musikalische Christnacht am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, um 22 Uhr. Die festlich beleuchtete Meininger Stadtkirche bietet den Rahmen für einen Abend der Ruhe und Besinnlichkeit. Das Meininger Residenzorchester gestaltet den späten Abend mit Werken aus der Barockzeit und der Romantik. Ergänzt wird die musikalische Gestaltung durch Kantor Sebastian Fuhrmann, der die Reger-Orgel der Stadtkirche erklingen lässt. Der Eintritt zu diesem Gottesdienst ist frei.

Weihnachtsoratorium

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10 Uhr, steht der zweite Teil von Johann Sebastian Bachs berühmtem „Weihnachtsoratorium“ im Zentrum des Kantatengottesdienstes. Unter der Leitung von Sebastian Fuhrmann musizieren das Meininger Residenzorchester, Vokalsolisten und die Meininger Kantorei. Inhaltlich befasst sich dieser Teil mit der Reise der Hirten nach Bethlehem und der Anbetung des neugeborenen Jesuskindes. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen die pastoralen Sinfonien, welche die idyllische Atmosphäre der Hirten auf dem Feld einfangen, sowie die strahlenden Chöre. Der zweite Teil des Oratoriums vermittelt eine innige und zugleich festliche Stimmung, welche die Freude über die Menschwerdung Gottes zum Ausdruck bringt. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Silvesterkonzert mit Ensemble Par Jeu

Zum Jahresausklang lädt das Ensemble Par Jeu bereits zum zweiten Mal zum Silvesterkonzert in die Stadtkirche ein. Unter dem Titel „Heiteres und Besinnliches zum Jahresausklang“ präsentieren die Musiker am 31. Dezember um 19.30 Uhr ein vielseitiges Programm.Geboten werden mitreißende Tangos von Astor Piazzolla, gefühlvolle Chansons und beliebte Jazz-Standards, die einen stimmungsvollen Abschluss des Jahres ermöglichen. Das Ensemble setzt sich zusammen aus Janusz Zydek (Violine), Dörte Willkommen (Violine), Gideon Wieck (Viola), Oliver Schwieger (Violoncello) und Josef Müksch (Gitarre).

Der Eintritt zu diesem Benefizkonzert ist frei, am Ausgang wird jedoch um Spenden gebeten. Der Erlös kommt der Aktion „Brot statt Böller“ zugute.