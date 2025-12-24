Meiningen: Musikalische Christnacht und mehr

Weihnachtsoratorium

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10 Uhr, steht der zweite Teil von Johann Sebastian Bachs berühmtem „Weihnachtsoratorium“ im Zentrum des Kantatengottesdienstes. Unter der Leitung von Sebastian Fuhrmann musizieren das Meininger Residenzorchester, Vokalsolisten und die Meininger Kantorei. Inhaltlich befasst sich dieser Teil mit der Reise der Hirten nach Bethlehem und der Anbetung des neugeborenen Jesuskindes. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen die pastoralen Sinfonien, welche die idyllische Atmosphäre der Hirten auf dem Feld einfangen, sowie die strahlenden Chöre. Der zweite Teil des Oratoriums vermittelt eine innige und zugleich festliche Stimmung, welche die Freude über die Menschwerdung Gottes zum Ausdruck bringt. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei, es wird um Spenden gebeten.