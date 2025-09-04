 
Meiningen Mit Sprinter Laterne umgefahren

Zu einem Unfall mit einem Sprinter kam es am Mittwoch in Meiningen. Dabei verlor ein 48-Jähriger die Kontrolle über sein Auto.

 
Meiningen: Mit Sprinter Laterne umgefahren
Ein 48-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Sprinter verloren. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 48-jährige Autofahrer bog laut Polizeibericht am Vormittag von einem Firmengelände auf die Straße "Am Stückelgarten" ab. „Er beschleunigte seinen Sprinter, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Nach etwa 30 Metern krachte das Fahrzeug gegen eine Laterne und brach diese um. Danach beschädigte das Auto einen Maschendrahtzaun auf einer Länge von etwa 15 Metern, bevor die Irrfahrt endete.

Der Sprinter war nur noch Schrott, aber der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit etwa 10.000 Euro.