Meiningen: Mit Sprinter Laterne umgefahren

Der 48-jährige Autofahrer bog laut Polizeibericht am Vormittag von einem Firmengelände auf die Straße "Am Stückelgarten" ab. „Er beschleunigte seinen Sprinter, verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Nach etwa 30 Metern krachte das Fahrzeug gegen eine Laterne und brach diese um. Danach beschädigte das Auto einen Maschendrahtzaun auf einer Länge von etwa 15 Metern, bevor die Irrfahrt endete.