Meiningen: Mit Schillers Schwester auf Tour

Christophine Reinwald war für ihr Zeitalter eine sehr beeindruckende und selbstbewusste Frau, die als eine der Ersten die Begabung ihres Bruders Friedrich Schiller entdeckte und sich auch noch nach seinem Tod für sein Andenken einsetzte. Sie hatte keine eigenen Kinder, verdiente jedoch mit Zeichenunterricht für Meininger Bürgermädchen etwas zum Lebensunterhalt ihrer Ehe hinzu. Nach dem Tod ihres Mannes lebte Christophine Reinwald bis kurz vor ihrem 90. Geburtstag in Meiningen und fand schließlich auf dem Parkfriedhof ihre letzte Ruhestätte. Ihr Grab ist dort heute noch zu finden.