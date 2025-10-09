Meiningen: Mit Schillers Schwester auf Tour

Schillers Schwester Christophine Reinwald, gespielt von der Meininger Stadtbotschafterin Brigitte Sauerbrey, wird an diesem Samstag, 11. Oktober, die Gäste ins 19. Jahrhundert entführen – also in die Zeit, als sie in der Residenzstadt an der Werra lebte. Dabei erzählt sie von ihren Begegnungen mit verschiedenen Künstlern, Musikern und der herzoglichen Familie. Außerdem erfährt man bei der geschichtlichen Kostümführung, welche Gebäude es in der Meininger Innenstadt bereits vor 200 Jahren gegeben hat und was Schillers Schwester darüber berichten kann.