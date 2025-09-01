 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Mit der Citybahn alle Feste erreichen

Meiningen Mit der Citybahn alle Feste erreichen

Der innerstädtische „Personennahverkehr“ in Meiningen wird am Wochenende erneut attraktiv ergänzt – die Citybahn pendelt zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Meiningen: Mit der Citybahn alle Feste erreichen
1
Die Citybahn macht auch am Meininger Schlossplatz Halt. Von dort sind die Parkwelten gut zu erreichen. Foto: Peter Steinwachs

Am 6. und 7. September lädt die Citybahn wieder zu einer besonderen Fahrt durch Meiningen ein. Jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr verbindet die Bahn ganz ohne Schienennetz bequem die großen Veranstaltungen der Stadt für die Besucher miteinander.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Rundfahrt startet am Bahnhof und führt zunächst über die Klostergasse, von dort kommt man zu Fuß über den Schlossplatz zu den Parkwelten. Weiter geht es über die Ludwig-Chronegk-Straße und die Überquerung der Georgstraße, von der man zum Marktplatz mit dem Antik- und Trödelmarkt kommt. Über die Neu-Ulmer Straße und die Bernhardstraße fährt die Bahn zum Theater, wo am Sonntag das Theaterfest gefeiert wird, und schließlich zur Ernststraße an die Dampflok-Erlebniswelt, wo im Werk auch die Dampfloktage stattfinden. Von dort rollt die Bahn wieder zurück zum Bahnhof.

Am Samstag macht die Citybahn zusätzlich einen Abstecher zur Elisabeth-Schumacher-Straße, wo das Feuerwehrfest am Gerätehaus zahlreiche Besucher erwartet.

30-Minuten-Takt

Eine komplette Runden-Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder ein Euro. Ob für eine ganze Runde oder nur für einen Abschnitt, das Ticket gilt immer bis zum Ausstieg. Die Haltestellen sind markiert und werden im Zeitraum von etwa 30 Minuten angefahren. Während der Fahrt gibt es über die Lautsprecher interessante Informationen zur Stadt und deren Persönlichkeiten.

So wird die Citybahn auch 2025 wieder zum roten Faden durch ein Wochenende voller Erlebnisse: Ob Parkwelten, Dampfloktage, Antik- und Trödelmarkt, Feuerwehrfest oder Theaterfest. Die gemütliche Bahn bringt Gäste und Einheimische mitten hinein ins Festgeschehen und macht die Entdeckungstour durch Meiningen selbst zum Erlebnis.