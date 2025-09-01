Meiningen: Mit der Citybahn alle Feste erreichen

Die Rundfahrt startet am Bahnhof und führt zunächst über die Klostergasse, von dort kommt man zu Fuß über den Schlossplatz zu den Parkwelten. Weiter geht es über die Ludwig-Chronegk-Straße und die Überquerung der Georgstraße, von der man zum Marktplatz mit dem Antik- und Trödelmarkt kommt. Über die Neu-Ulmer Straße und die Bernhardstraße fährt die Bahn zum Theater, wo am Sonntag das Theaterfest gefeiert wird, und schließlich zur Ernststraße an die Dampflok-Erlebniswelt, wo im Werk auch die Dampfloktage stattfinden. Von dort rollt die Bahn wieder zurück zum Bahnhof.