Ein Streit zwischen zwei Männern aus Lybien und dem Irak in der Meininger Innenstadt ist am Mittwochnachmittag eskaliert. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, kam es gegen 15.15 Uhr in der Wettiner Straße bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen zu einer Messerattacke und Stichverletzungen. Der Lybier musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Meininger Klinikum gebracht werden, der Iraker verletzte sich leicht. Beide Männer sind 37 Jahre alt. Die Polizei eilte mit einem größeren Aufgebot in die Innenstadt. Nähere Angaben zum Tathergang sind noch nicht bekannt. Die Polizei vernimmt Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.