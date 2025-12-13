Die Entscheidung fällt zwar erst am 15. Dezember, doch die Debatte um die geplante Abschaffung der kostenlosen Parkplätze in Meiningen ist schon jetzt ein verlässliches Stimmungsbarometer – und das schlägt kräftig aus. Was die Stadt als finanzpolitisch notwendige Anpassung darstellt, empfinden viele Bürgerinnen und Bürger als Bruch mit einem jahrzehntelang selbstverständlichen Komfort. Die Zahlen der Verwaltung sind klar: Rund 400.000 Euro jährlich sollen durch die neuen Parkgebühren in die Stadtkasse fließen. Künftig werden 50 Cent pro angefangener Stunde fällig, dazu kommt eine Tageskarte für 3,50 Euro. Gleichzeitig arbeitet die Stadt mit einem komplett neuen Zonensystem: Zone A umfasst die Innenstadt und kurzzeitintensive Bereiche, Zone B den Bahnhof und die Lindenallee, Zone C die peripheren Parkflächen. Betroffen sind insbesondere das Volkshaus, der Bahnhofsvorplatz, die Lindenallee und der Parkplatz am Landratsamt – also jene Flächen, die im Alltag vieler Meininger eine wichtige Rolle spielen.