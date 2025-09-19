Das Mehrgenerationenhaus in der Alten Henneberger Straße 2 in Meiningen gilt seit fast zwei Jahrzehnten als zentrale Anlaufstelle für Menschen aller Altersgruppen. Unter dem Dach des historischen „Haus Sarterstift“ vereint die soziale Einrichtung ein breites Spektrum an Beratungs- und Begegnungsangeboten. Doch nun steht der Fortbestand auf der Kippe: Eine erhebliche Finanzierungslücke bringt die Sozialwerk Meiningen gGmbH als Träger in Bedrängnis.