Ein Jahr, das vieles verändert hat, liegt hinter Marek Dziedzic. Herausforderungen, persönliche Entscheidungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägten seinen Alltag ebenso wie neue Chancen. Vor mehr als einem Jahr kam der 41-Jährige in die Region, um die McDonald’s-Schnellrestaurants in der Leipziger Straße 10 in Meiningen sowie in der Kurhausstraße 1 in Schleusingen als selbstständiger Franchisenehmer zu übernehmen.