Es war gegen 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag, als es in der Anton-Ulrich-Straße in der Meininger Innenstadt zu einer Schlägerei mit mehreren Personen kam. Nach Angaben der Polizei sollen sich zunächst zwei Personen geschlagen haben. Was der Grund für den Streit war, sei bislang nicht bekannt, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Nachfrage. „Die Ermittlungen in diesem sehr öffentlichkeitswirksamen Fall laufen auf Hochtouren“, heißt es.