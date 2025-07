Meiningen Mann wütet in Café

44-Jähriger fällt ein zweites Mal negativ auf

Als die Polizisten am späteren Abend wegen Sachbeschädigungen an Lebensmittelautomaten am Markt ausrücken mussten, trafen sie erneut auf den 44-Jährigen. Er war laut Polizei "alkoholisiert und berauscht". Um weitere Straftaten zu unterbinden, nahmen sie den Mann in Gewahrsam.