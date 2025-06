Seltene Briefmarken, besondere Stempel und prominente Gäste: Am Freitag verwandelte sich die Rhön-Rennsteig-Sparkasse Meiningen in ein Mekka für Philatelisten. Der Meininger Briefmarkensammlerverein nutzte den feierlichen Rahmen, um eine eigens gestaltete Sonderedition zu präsentieren aus Anlass gleich zweier bedeutender Jubiläen: 30 Jahre Rhön-Rennsteig-Sparkasse und 200 Jahre Sparkassentradition in Deutschland.