Wie ein gemütlicher Tausendfüßler zog die Menschenmenge entspannt und staunend durch die von Tausenden Lichtern erhellte Stadt. „Meiningen leuchtet – Einkaufen bei Kerzenschein“, das Motto schien fürwahr richtig gewählt. Der Innenhof von Schloss Elisabethenburg erstrahlte im festlichen Lichterglanz, die Georgstraße wurde zur funkelnden Lichtermeile mit vielen gut besuchten Geschäften. Hier ein Gläschen Sekt am Eingang, dort ein schöner Rabatt und im nächsten Geschäft ein Sonderangebot – die Händler hatten sich einiges einfallen lassen, damit der Kundschaft das Einkaufen zum Erlebnis wurde und sie demnächst gern wieder ins Geschäft kommen.