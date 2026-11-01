So hat man Meiningen bei Nacht noch nicht gesehen. Knapp 20 Modellballone erhoben sich zum Abschluss von „Meiningen leuchtet – Einkauf bei Kerzenschein“ über dem Marktplatz. Im Schein ihrer Brenner leuchteten sie in der Dunkelheit und sorgten für einen spektakulären Höhepunkt des Abends. Ob als Gummibärchen, Teufelchen oder Minion-Figur: Die farbenfrohen Ballone schwebten rund um das Zelt der wenige Stunden zuvor eröffneten Eisbahn. Fotograf Peter Steinwachs hielt die Szene mit einer Drohnenaufnahme aus der Vogelperspektive fest.