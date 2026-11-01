So hat man Meiningen bei Nacht noch nicht gesehen. Knapp 20 Modellballone erhoben sich zum Abschluss von „Meiningen leuchtet – Einkauf bei Kerzenschein“ über dem Marktplatz. Im Schein ihrer Brenner leuchteten sie in der Dunkelheit und sorgten für einen spektakulären Höhepunkt des Abends. Ob als Gummibärchen, Teufelchen oder Minion-Figur: Die farbenfrohen Ballone schwebten rund um das Zelt der wenige Stunden zuvor eröffneten Eisbahn. Fotograf Peter Steinwachs hielt die Szene mit einer Drohnenaufnahme aus der Vogelperspektive fest.
Meiningen leuchtet Tausende pilgernd in die Innenstadt
Marko Hildebrand-Schönherr 01.11.2026 - 17:14 Uhr