Jedes Jahr im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sich Meiningen für einen Abend in die Stadt der Lichter. Am morgigen Freitag ist es soweit: „Meiningen leuchtet“ wieder. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch informierte, kommt es wegen der Veranstaltung zu Verkehrseinschränkungen.