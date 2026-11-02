Ein Wochenende voller Licht, außergewöhnlicher Begegnungen und faszinierender Ballonmotive. Am letzten Oktoberwochenende wurde Meiningen zum Treffpunkt internationaler Modellballon-Teams. Unter dem Namen „Herbstival der Modellballone“ hatte der Ballonsportclub Thüringen e. V. aus Schleusingen Ballonbegeisterte aus verschiedenen Ländern nach Meiningen eingeladen. Der Höhepunkt des Wochenendes war das große Ballonglühen am Samstagabend im historischen Schlosspark, das zahlreiche Besucher in seinen Bann zog.