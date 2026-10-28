Freitagabend dürfte es einmal mehr voll werden in der Meininger Innenstadt. Denn das Lichterspektakel „Meiningen leuchtet – Einkauf bei Kerzenschein“ zieht Groß und Klein magisch an und füllt nicht zuletzt die Kassen der Einzelhändler, die bis 22 Uhr zum Late-Night-Shopping einladen. Als optischen Knüller hat die Meiningen GmbH den Ballonsportclub Thüringen e.V. gewinnen können, der sein diesjähriges Herbstival in Meiningen veranstaltet und damit am „Meiningen-leuchtet“-Abend beginnt. Die gut 20 angekündigten farbenprächtigen Modellballone wandeln durch das Stadtzentrum und setzen am Ende des stimmungsvollen Abends gegen 22 Uhr mit dem Ballonglühen auf dem Markt den fulminanten Schlusspunkt.